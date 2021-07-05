Pınar Altuğ mayosuyla amuda kalktı! Pozlarıyla gündem oldu

Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ şimdilerde Ege'de denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Son olarak siyah mayosu ile paylaşımda bulunan 46 yaşındaki Pınar Altuğ güzelliğiyle yine tam not aldı.

Altuğ daha sonra ise renkli mayosuyla amuda kalktı.

Altuğ paylaşımında "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" dedi. Deniz Akkaya, Gamze Erçel ve Emine Ün gibi ünlü isimler bu paylaşıma yorum yapmayı ihmal etmedi.

Pınar Altuğ, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra fit haliyle de fazlaca konuşuldu.



