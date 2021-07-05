MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Altuğ mayosuyla amuda kalktı! Pozlarıyla gündem oldu

Pınar Altuğ mayosuyla amuda kalktı! Pozlarıyla gündem oldu

05.07.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Pınar Altuğ şu sıralar ailesiyle tatil yapıyor. 46 yaşındaki Altuğ son olarak mayosunu giyip amuda kalkınca gündem oldu.

Pınar Altuğ mayosuyla amuda kalktı! Pozlarıyla gündem oldu

Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ şimdilerde Ege'de denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Son olarak siyah mayosu ile paylaşımda bulunan 46 yaşındaki Pınar Altuğ güzelliğiyle yine tam not aldı.

Altuğ daha sonra ise renkli mayosuyla amuda kalktı.

Ekran Alıntısı

Altuğ paylaşımında "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatın altının üstündün daha iyi olmayacağını" dedi. Deniz Akkaya, Gamze Erçel ve Emine Ün gibi ünlü isimler bu paylaşıma yorum yapmayı ihmal etmedi.

Pınar Altuğ, mayolu pozlarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra fit haliyle de fazlaca konuşuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili'Mükemmel' seçildi! İşte Türkiye'nin en güzel denizli ili
PARTNERŞeyma tektaşını yeniden taktı!Şeyma tektaşını yeniden taktı!
Teşkilat'ın yıldızı mini şortuyla büyülediTeşkilat'ın yıldızı mini şortuyla büyüledi
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
kalkan kalkana bu sıralar..birileri bunun gibilere büyük beddua etmiş "dünyayı tersten gör inşallah" diye...
Ya babaanne oldu hala torunu yaşında adamla çıkıyor bi de kendini böyle şekillere sokuyor boş ya

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.