Pınar Karşıyaka, Can Korkmaz'ı transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'la yolları ayrılan Can Korkmaz'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz