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Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker sıkıntısı

BASKETBOL HABERLERİ  | 02.05.2020 12:40 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nde koronavirüs salgını yüzünden verilen arada sezonun kalan bölümüyle ilgili alınacak kararı bekleyen Pınar Karşıyaka'nın yollarını ayırma kararı aldığı tek isim olan Tony Crocker'ın sözleşmesi henüz feshedilemedi.

Pınar Karşıyaka'da Tony Crocker sıkıntısı

Ligler 19 Mart'ta durdurulduktan sonra diğer yabancılar gibi ABD'ye dönen oyuncuyla geçen ay sözleşmesinin feshi konusunda anlaşıldı.

Menajerinin temaslarıyla kulüpten yalnız ligin devam ettiği mart ayında alamadığı maaşını ve hak ettiği primleri isteyip, nisan, mayıs ve haziran ayı maaşlarından feragat eden 33 yaşındaki kısa forvetle yapılan anlaşma, yaklaşık 60 bin dolar (420 bin TL) tutan bu rakam ödenmeyince gerçekleşmedi. Bu süreçte 32 bin 500 dolar (227 bin TL) tutarındaki nisan maaşını da hak eden Crocker'ın FIBA'nın yolunu tutacağı öğrenildi.

Pınar Karşıyaka oyuncuyla yeniden anlaşamazsa Crocker'ın sezon sonuna kadar kalan 4 aylık maaş ve sözleşmesinde yazan 32 bin 500 dolar çıkış ücretini de talep etme hakkı bulunuyor. Crocker'ın Karşıyaka'yla sözleşmesi yeni sezonda iki taraf için de çıkış opsiyonlu olarak 360 bin dolar (2.5 milyon TL) yıllık ücret karşılığında sürüyor. 2017-18 sezonunda alınıp 1 dakika oynamadan giden Dustin Hogue'un 190 bin dolar alacağı yüzünden FIBA'da transfer yasaklısı olan yeşil-kırmızılılar, konuyu FIBA'ya taşımadan çözmeye çalışıyor. Sezon başında hazırlık maçında kalça kemiği kırılan Crocker, aralık ayının sonunda parkelere dönüp ligde 10.1 sayı, 3.3 ribaund, 2.4 asist, Europe Cup'ta 11.8 sayı, 2.2 ribaund, 1.7 asist ortalamaları tutturmuştu.

(DHA)

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