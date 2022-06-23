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Pınar Karşıyaka, Dominikli pivot Angel Delgado'yu transfer etti

23.06.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Dominikli pivot Angel Delgado'yu transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominik Cumhuriyeti'nden pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Bilbao takımında oynayan 27 yaşındaki Delgado'nun 2022-2023 sezonunda yeşil-kırmızılı ekibin formasını giyeceği belirtildi.

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