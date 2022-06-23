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Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u transfer etti

23.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Karşıyaka, Errick McCollum'u transfer etti

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Errick McCollum ile anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımında oynayan Errick McCollum'un 2022-2023 sezonunda Pınar Karşıyaka forması giyeceği belirtildi.

Amerikalı 34 yaşındaki basketbolcu, oyun kurucu ve şutör gard pozisyonlarında oynayabiliyor.

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