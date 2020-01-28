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Pınarbaşı’da GES projesi’nin kabulü yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 14:53 | Son Güncelleme

Pınarbaşı Belediyesi’nin Küçük Kömarmut Mahallesinde iki ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından kabulü yapılarak onay aldı.

Pınarbaşı’da GES projesi’nin kabulü yapıldı

Pınarbaşı Belediyesi’nin Küçük Kömarmut Mahallesinde iki ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından kabulü yapılarak onay aldı. Tesis elektrik üretmeye başladı.
TEDAŞ Genel Müdürlüğü’nden Pınarbaşı Belediyesine gelen Uygar Özyurt ve KECETAŞ yetkilisi Ahmet Soker, Başkan Menduh Uzunluoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Heyet ziyarette GES Projesinin onay aldığını ve elektrik üretimine başlayabileceğini bildirdi. ,
Başkan Menduh Uzunluoğlu’da GES’le ilgili çalışmaların tamamlandığını ve bir haftadan beride elektrik üretimi yapıldığını belirterek," iki ay gibi kısa bir süre içerisinde GES projemizi de tamamlayarak üretime başladık. İnşallah burada ürettiğimiz elektriği Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile yapacağımız anlaşmayla KECETAŞ’a satacağız. İnşallah bu projemiz hem kendi borcunu ödeyecek, hem de belediyemize önemli oranda gelir sağlayacak" dedi.

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