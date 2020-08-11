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Pirgarip Mahallesi’nin arazi sulama kanalı tamamlandı

VAN HABERLERİ  | 11.08.2020 11:16 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 4 bin 750 metre uzunluğundaki sulama kanalı çiftçilerin hizmetine sunuldu.Van Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı itibariyle çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi adına başlattığı tarımsal seferberlik devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 4 bin 750 metre uzunluğundaki sulama kanalı çiftçilerin hizmetine sunuldu.
Van Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı itibariyle çiftçilerin daha verimli üretim yapabilmesi adına başlattığı tarımsal seferberlik devam ediyor. Merkez ve 13 ilçenin kırsal mahallelerinde tarım arazileri başta olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini sürdüren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, hayata geçirdiği projelerle çiftçilerimin istihdamını sağlayarak bölgenin gelir seviyesinin arttırıyor. Son olarak Tuşba ilçesine bağlı Pirgarip Mahallesi ve Eğlence mezrasında, 70 hanenin faydalandığı 4 bin 750 metre sulama kanalı yapımı tamamlanarak çiftçinin hizmetine sunuldu. Toplamda bin 500 hektar alanın suyla buluştuğu proje ile birlikte bölgede tarım ve hayvancılıkta üretim daha verimli hale getirildi.
Daha önce vatandaşların kendi imkânları ile arazilerini suladığını ve göletlerini temizlediklerini ifade eden Pirgarip Mahalle Muhtarı İbrahim Köseoğlu, yeni sulama kanalı ile sulama sisteminin yüzde yüze çıktığını belirtti. Muhtar Köseoğlu, ‘‘Pirgarip Mahallemizde ve Eğlence mezramızda 70 hanemize ait bin 500 hektar alan suyla buluştu. Gerçekten büyük bir nimet. Ben de tarlama pancar ektim. Rahatlıkla sulama yapabiliyorum. Emeği geçen başta Van Valimiz olmak üzere tüm Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ediyorum’’ dedi.

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