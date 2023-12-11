Piyanonun ustaları hünerlerini sokakta sergiledi

Yere kurulan ve ayakla çalınan dev klavyeleri ile festivale renk katan ’Il Grade Piano’ grubu, gösterileriyle beğeni topladı.

Antalya ve Alanyalılar, piyano ustaları olarak tanınan ’Il Grande Piano’ grubu ile buluştu. Dev klavye üzerinde ayakla çalınan müzikleri ile tanınan iki kişilik dev kadro, Antalya ve Alanya’da unutulmaz anlar yaşattı.

DEV KLAVYE ÜZERİNDE DANS ETTİLER

Antalya Piyano Festivali’nin şehir etkinlikleri kapsamında hafta sonu gerçekleşen programda ’Il Grande Piano’ grubu, ilk olarak Antalya Saat Kulesi önünde müzik tutkunları ile buluştu. Yer üzerine kurulu, tuşları yaklaşık bir metre uzunluğunda devasa büyüklükteki piyanoyu ayaklarıyla çalan grup üyeleri müzikseverlere muhteşem bir gösteri sergiledi.

ALANYA’DA MUHTEŞEM GÖSTERİ

’Il Grande Piano’ grubu Alanya Alanyum AVM’de de bir gösteri gerçekleştirdi. Yerli ve yabancı vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte dev klavye aracılığıyla birbirinden güzel eserleri seslendiren ‘Il Grande Piano’ grubu, klavye üzerinde adeta dans ederek unutulmaz anlar yaşattı.

MİNİKLER EŞLİK ETTİ

İki günlük gösterilere çocuklar da büyük ilgi gösterdi. ‘Il Grande Piano’ grubu çocuklara ritimle eşlik etti ve birlikte müzik çaldı. Vatandaşlar, dev klavye üzerindeki performansı izlemenin keyfini çıkardı. Grup üyeleri, Antalya ve Alanyalılara etkileyici gösterisiyle unutulmaz anlar yaşattı.

600 MİLYON GÖRÜNTÜLEME

Sosyal medyada gösterileri 600 milyondan fazla görüntülemeye ulaşarak rekorlar kuran grup bugüne dek 20’ye yakın ülkede performanslarını sergiledi ve milyonlarca müziksevere ulaştı. Geçen yılki festivalde de Antalya’da muhteşem etkinliklere imza atan ‘Il Grande Piano’ grubunun aynı anda birkaç kişinin çalabildiği ve koreografilerle renklenen performanslarına izleyiciler de eşlik edebiliyor.

