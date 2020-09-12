PKK'dan kaçan genç, terör örgütünün çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 5 yıl önce 13 yaşındayken dağa götürülen ve terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan E.Ç, teröristlerin çocukları çatışmalara nasıl sürdüğünü anlattı.

Jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak devletin şefkatli kollarına sığınanların sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kişilerden biri de Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa il jandarma komutanlıkları ile Jandarma İstihbarat Komutanlığının ortak yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan E.Ç.

E.Ç, güvenlik güçlerine verdiği ifadede okuldan bir sınıf arkadaşıyla merkez Sur ilçesinde o dönem terör örgütünün gençlik yapılanmasının kullandığı binaya gittiklerini, kendilerini alan bazı kişiler tarafından Lice ilçesi kırsalına götürüldüklerini belirtti.

Terör örgütü PKK'ya katılacaklarını yolda öğrendiğini ifade eden E.Ç, araçtaki kişilerin "Canın ne zaman isterse seni geri göndeririz." dediğini aktardı.

Kendilerini karşılayan silahlı terör örgütü mensuplarıyla bir süre yürüdükten sonra teröristlerin kamp olarak kullandığı bölgeye geldiklerini anlatan E.Ç, şunları kaydetti: