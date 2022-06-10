PKK'nın dağ kadrosunda yer almış terörist Balıkesir'de yakalandı

BALIKESİR (AA) - Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda 9 yıl silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen örgüt üyesi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yakalandı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü çalışmalarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, örgütün kırsal alanına katılarak dağ kadrosunda 9 yıl süreyle silahlı faaliyetlerde bulunan örgüt üyesinin, Bandırma'ya geldiği tespit edildi.
Bunun üzerine Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
Örgüt üyesi, gece yarısı Polis Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonla gizlendiği adreste gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz