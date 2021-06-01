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PKK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor

01.06.2021 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savcı mütalaasında, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğunu, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğünü belirtti.

Savcı, sanığın dijital verilerinin içeriğinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgütün elebaşılarından Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Duran Kalkan, Rıza Altun, Ali Haydar Kaytan ve Fehman Hüseyin'in görüntülerinin bulunduğunu, örgüt kamplarında eğitim alarak kırsal alanda uzun süre faaliyet yürüttüğünü belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.K, ayrıntılı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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