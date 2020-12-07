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PKK’nın kadın yapılanmasına gözaltı: 19 gözaltı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.12.2020 17:32 | Son Güncelleme

Denizli’de PKK terör örgütünün kadın yapılanmasının toplantısına katıldıkları tespit edilen şüphelilere TEM ekipleri operasyon düzenledi.

Denizli’de PKK terör örgütünün kadın yapılanmasının toplantısına katıldıkları tespit edilen şüphelilere TEM ekipleri operasyon düzenledi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli’de Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında TJA Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içerisinde kadın yapılanması adı altında faaliyet gösteren şahısların toplantısına katılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Toplantıya katıldıkları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılırken 5 şüpheli şahsa ise sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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