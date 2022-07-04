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Plaj hentbolunun Türkiye'nin her tarafına yayılması hedefleniyor

04.07.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç: - "Bu yıl 4-5 noktada plaj hentboluyla ilgili farklı organizasyonlar olacak. Ülkemizin tüm plajlarında bu organizasyonları yapmak istiyoruz" - "Kadın ve Erkek Plaj Hentbolu Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından başarıyla ayrılarak finallere katılacaklarına inanıyorum"

DURMUŞ GENÇ - ÖMER KUNDAKÇI - Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, plaj hentbolunda söz sahibi ülkelerden biri olmak için düzenledikleri turnuva sayısını artırmayı hedeflediklerini, ülkenin tüm plajlarının yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da organizasyonlar yapmak istediklerini belirtti.

Başkan Kılıç, Çekya'da 7-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EHF Plaj Hentbolu Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Köyceğiz'de hazırlanan Kadın ve Erkek Plaj Hentbolu A Milli Takımlarının kampını ziyaret etti.

Delta Plajı'nda devam eden çalışmalar sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Kılıç, Türkiye'de 46 yıllık federasyonu olan hentbola olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Milli takımları finallerde görmek istediklerini vurgulayan Kılıç, "Kadın ve erkek milli takımlarımızın Avrupa Şampiyonası eleme maçlarından başarıyla ayrılarak finallere katılacağına inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin plaj hentbolunda önemli bir potansiyelinin olduğunu anlatan Başkan Kılıç, "Biz plaj hentbolunda önemli başarılar elde etmiş bir ülkeyiz. Bu sporda geçmişteki başarılarımızı tekrarlamak istiyoruz. Bu nedenle plaj hentboluyla ilgili özel projelerimizi hayata geçirmek istiyoruz. Plaj hentbolu halkla daha kolay bir araya gelen bir branş. Bu yıl 4-5 noktada plaj hentboluyla ilgili farklı organizasyonlar olacak. Ülkemizin tüm plajlarında bu organizasyonları yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Ülkemizin güzelliklerini kullanmamız gerekiyor"

Kılıç, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da plaj hentboluyla ilgili organizasyonlar hedeflediklerini bildirdi.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak için girişimlerinin olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Köyceğiz de bunlardan birisi olacaktır. Ülkemizin güzelliklerini, avantajlarını kullanmamız gerekiyor. Plaj hentbolu da bunlardan biri. Plaj hentbolunda söz sahibi ülkelerden biri olmak için turnuvaları artırmak, sporculara plajı özendirmek gerekiyor. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Turizm ve spor ülkelerin birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri, daha hoşgörülü olabilmeleri için ulusal ve uluslararası turnuvalar çok önemli. Biz bunun için ilişkilerimizi güçlü tutuyor ve ülkemizde uluslararası şampiyonaların yapılabilmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Avrupa Hentbol Federasyonu ve Uluslararası Hentbol Federasyonunun çeşitli standartları var. Köyceğiz de bu standartları yerine getirebilecek bölgelerden biri. Biz başvurumuzu yapacağız ve onların yönlendirmeleri doğrultusunda önemli bir organizasyonu ülkemizde hayata geçireceğiz."

Türkiye'deki hentbol potansiyelini ayağa kaldırmak için yatırım planlarının olduğunu ifade eden Kılıç, bunları kısa sürede gerçekleştirip hedeflerine ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

- Hazırlıklar 5 Temmuz'da tamamlanacak

Kadrosunda 15 sporcu bulunan Kadın Milli Plaj Hentbol Takımı'nı başantrenör Kadir Ayar, 18 sporcudan oluşan Erkek Milli Plaj Hentbol Takımı'nı ise başantrenör Akın Yenigün çalıştırıyor. Ay-yıldızlı ekipler, hazırlıklarını 5 Temmuz'da tamamlayacak.

Başkent Prag'daki elemelerde Kadın Milli Takımı, B Grubu'nda Polonya, Hırvatistan, Romanya, Slovakya; Erkek Milli Takımı da B Grubu'nda Polonya, Almanya, İsveç, Romanya ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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