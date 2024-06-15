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  4. Plaj karelerini peş peşe paylaştı! Neslihan Atagül'ün tarzı dalga konusu oldu

Plaj karelerini peş peşe paylaştı! Neslihan Atagül'ün tarzı dalga konusu oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 10:56
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Geçtiğimiz yıl eşi Kadir Doğulu hakkındaki ihanet iddiaları sebebi ile uzun süre gündemde kalan Neslihan Atagül son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 'Saat 05:00' notu ile plajdan karelerini peş peşe paylaşan Atagül'ün tarzı sosyal medyanın diline düştü.

Plaj karelerini peş peşe paylaştı! Neslihan Atagül'ün tarzı dalga konusu oldu

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle ekran macerasına başlayan ünlü oyuncu Neslihan Atagül 'Fatih Harbiye' ile 'Kara Sevda' gibi birçok başarılı yapımlarda da rol aldı.

Özel hayatına ilişkin sürekli dolaşan söylentilerle sık sık magazin gündeminde yer alan Atagül, şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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O KARELERİ HİÇ BEĞENİLMEDİ

'Saat 05:00' notu ile plajdan karelerini peş peşe paylaşan Atagül'ün tarzı hiç beğenilmedi.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Leopar desenli bikinisinin üzerine beyaz bir kimono giyen ünlü isim altına da kırmızı beyaz pötikareli bir pijama giydi.

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Atagül'e sosyal medyada; 'Hiç olmuş mu böyle?', 'Paranız var ama yine de berbat giyiniyorsunuz', 'Bu tarz ne ya' gibi yorumlar yapıldı.

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