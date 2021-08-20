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  4. Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

20.08.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajlardan hırsızlık yapan şüpheli, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oba ve Güllerpınarı mahallelerindeki plajlarda farklı zamanlarda turistlerin çanta ve cep telefonlarının çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

KGYS kameraları görüntülerinden kimliği tespit edilen M.L.A. (20), Tosmur Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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