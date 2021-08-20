Plajlarda turistlerin çantaları ile telefonlarının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, plajlardan hırsızlık yapan şüpheli, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Oba ve Güllerpınarı mahallelerindeki plajlarda farklı zamanlarda turistlerin çanta ve cep telefonlarının çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

KGYS kameraları görüntülerinden kimliği tespit edilen M.L.A. (20), Tosmur Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz