Plastik atıktan kumaş üreten firma 70 ülkeye ihracat yapıyor

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana'da bir tekstil firmasının, plastik atıklardan elde edilen elyafı çeşitli işlemlerden geçirerek dokuduğu kumaşlar ihraç ediliyor.

Atık malzemelerden elde edilen ham maddeyi alarak çevre dostu kumaşlarda kullanan firma, bunları ABD, İngiltere, İspanya, Fransa ve Rusya başta olmak üzere 70 ülkeye gönderiyor.

Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 60 yıl önce hizmete başlayan işletmelerinde bin 300 civarında personelle, dünyadaki yeni trendleri yakından takip etmeye çalıştıklarını söyledi.

Entegre bir tesis olduklarını ve elyafın aşama aşama iplik, büküm işlemi ve dokuma gibi işlemlerden geçirilerek kumaşa dönüştürüldüğünü anlatan Kıvanç, yılda ortalama 16 milyon metre kumaş üretimlerinin olduğunu dile getirdi.

Kıvanç, üretimlerinin yüzde 80'ini yurt dışına gönderdiklerini ve bunların dünyaca ünlü markalar tarafından kullanıldığını belirtti.

Yeni trendin, sürdürülebilir bir dünya için geri dönüştürülmüş ham maddelerden mamul elde etmek olduğuna dikkati çeken Kıvanç, bu kapsamda atık plastik şişelerden elyaf üreten Hindistan'daki bir firmayla iş birliği yaptıklarını ve onların Türkiye'deki mümessili olduklarını söyledi.