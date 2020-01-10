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  4. POGADER Başkanı Efe: ’’Yerel basına her alanda destek verilmesi gerekmektedir’’

POGADER Başkanı Efe: ’’Yerel basına her alanda destek verilmesi gerekmektedir’’

ANKARA HABERLERİ  | 10.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

Polatlı Gazeteciler Derneği (POGADER) Başkanı Tevfik Emre Efe, yerel basına her alanda destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Efe, “Basın camiasında çalışanlarla işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyerek bazı sosyal hakları güvence altına alan ‘5953 Sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 212 Sayılı Kanun’ Milli Birlik Komitesi’nce 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edildi, 10 Ocak 1961 günü de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

POGADER Başkanı Efe: ’’Yerel basına her alanda destek verilmesi gerekmektedir’’

Polatlı Gazeteciler Derneği (POGADER) Başkanı Tevfik Emre Efe, yerel basına her alanda destek verilmesi gerektiğini belirterek, “Tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Efe, “Basın camiasında çalışanlarla işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyerek bazı sosyal hakları güvence altına alan ‘5953 Sayılı Kanun’un Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 212 Sayılı Kanun’ Milli Birlik Komitesi’nce 4 Ocak 1961 tarihinde kabul edildi, 10 Ocak 1961 günü de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Günümüzde 212 Sayılı Yasa olarak bilinen düzenleme iş sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması, sözleşmelere işin türü ve ücret miktarının yazılması gibi gazetecilerin sosyal ve yasal haklarını belirleyen hükümleri içeriyor. 212 Sayılı Yasa’nın çıkarılışı o dönemde yaşanan Babıâli’de ‘Dokuz Patron Olayı’ ile de Türk basın tarihine geçti. Gazeteciler, patronların boykot kararı karşısında ise sendikanın öncülüğünde ’Basın’ adıyla kendi gazetelerini 11-12-13 Ocak 1961 tarihlerinde yayımladılar. O tarihten sonra 10 Ocak, ’Çalışan Gazeteciler Bayramı’ olarak kutlandı. 1971 yılındaki 12 Mart müdahalesinden sonra ise çalışanların hakları ve basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamalara tepki olarak 10 Ocak bayram olmaktan çıkarıldı ve ’Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak anılmaya başlandı. O günlerden günümüze çalışan gazetecilerin hak ve özgürlükleri daha fazla korunarak beklentileri karşılamasa da olumlu sonuçları ortaya koydu. İlçemiz açısından konuya baktığımızda ise şuan birçok ilde olmayan bir basın camiasının bulunduğunu görmek bizleri son derce mutlu etmektedir" dedi.
"İşte bu vesileyle POGADER olarak bizler de ilçede bulunan tüm çalışan gazetecilerin gününü kutluyor, birlik ve beraberliğin her zaman ön planda tutulmasına önem veriyoruz" diyen Efe şöyle devam etti:
"Tabii ki bu günde bizlerin de karşılaştığı sorunları ve problemleri söylemeden geçemeyiz. Yerelde gazetecilik yapan kurumların ekonomik anlamda ne tür zorluklara göğüs gerdiği ortadadır. Polatlı basını birçok ilden daha kapsamlı ve büyük yayın alanına sahiptir. Yerelde gazetecilik yapmak biraz önce söylediğim manevi sorumlulukların yanı sıra, maddi sorumlulukları da çok fazladır. Mesela küçük şehirlerdeki gazete, radyo ve televizyonlara destek ekonomik olarak çok azdır. Bu sebepten dolayı maddi krizler ortaya çıkıyor, bunun sebebi tamamen gazetelerin kendi ayakları üzerinde durabilme çabasıdır. Ayrıca artık gazete sahibi olmakta ağır bir yük ve sorumluluk gerektiren bir hal almıştır. Eskiden olduğu gibi kolay ilerlemeyen bir prosedüre uymak zorunda kalan gazetelerimiz bu yönde de büyük sorunlar yaşamakta ve maddi olarak yıpranmaktadırlar. Bu yüzden her zaman söylediğim gibi Polatlı’da bulunan tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının, esnafın ve Polatlı halkının her zaman yerel gazetelere destek vermesi son derece önemlidir. Çünkü basın bir şehirde ne kadar güçlü olursa, o şehrin büyümesi ve gelişmesi çok daha hızlı olur. Toplumda otokontrol görevini yerine getiren medya ilçenin demokrasi ve özgürlükler noktasında vazgeçilmezidir. Yapılan tüm olumlu ve olumsuz gelişmeleri kamuoyuna tarafsızca sunan ve bilgilendiren basın sayesinde toplumun ufku daha da genişler. Polatlı’daki basın ne kadar güçlü olursa sesimizi duyurmakta o kadar güçlü olur. Yerel basına her alanda destek verilmesi gerekmektedir. Tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”

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