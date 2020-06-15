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Polatlı Bulvarı’na 4 bin ton asfalt serildi

SAMSUN HABERLERİ  | 15.06.2020 15:47 | Son Güncelleme

Samsun’un İlkadım ilçesinde 2,6 kilometre uzunluğundaki Polatlı Bulvarı sıcak asfalt ile kaplandı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde 2,6 kilometre uzunluğundaki Polatlı Bulvarı sıcak asfalt ile kaplandı. 4 bin ton asfaltın döküldüğü yol kullanıma açıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak için yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İlkadım ilçesinin Kışla Mahallesi’nde bulunan Polatlı Bulvarı’nda asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, 2,6 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını tamamladı.
Önce, çift yönlü bulvarın bozuk olan mevcut zemini kaldırıldı. Daha sonra alanda güçlendirme çalışması yapıldı. 15 santim temel malzeme serilen yola 4 bin ton sıcak asfalt döküldü. Ankara, Şehit Tuncay Karakaş ve Siteler Bulvarlarını birbirine bağlayan Kışla Mahallesi’ndeki Polatlı Bulvarı üzerinde iş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamlanan bulvar, kullanıma açıldı.
Korona virüs salgınında alınan sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemlerde birçok bölgede sathi kaplama ve asfalt çalışması yapan ekipler, il genelinde bin 100 kilometre yolu tamamlamayı hedefliyor.

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