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Polatlı içme suyu hattı ihalesi 26 Ağustos’ta yapılacak

ANKARA HABERLERİ  | 19.08.2020 12:00 | Son Güncelleme

ASKİ Genel Müdürlüğü, “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” ihale tarihini belirledi.

Polatlı içme suyu hattı ihalesi 26 Ağustos’ta yapılacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” ihale tarihini belirledi. İlçenin yıllardır kangren haline dönüşen su problemini çözecek yaklaşık 107 kilometrelik içme suyu isale hattının yapımı için çıkılacak ihale, 26 Ağustos tarihinde Polatlı’da yapılacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısında 472 milyon TL’lik altyapı kredi talebinin onaylamasının ardından çalışmalarını hızlandıran ASKİ Genel Müdürlüğü, “İvedik-Temelli-Polatlı Arası İçme Suyu İletim Hattı, Depo, Terfi İstasyonları ve Tesislerin Yapım İşi” ihale tarihini belirledi. Terfi merkezi ile birlikte yaklaşık 107 kilometre (106 bin 714 metre) içme suyu isale hattı ve üç su deposunu kapsayan ihale, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’di ASKİ Polatlı Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. İhale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak yayınlanacak.
Polatlılara ilk müjdeyi “İhaleyi Polatlı’da tek seferde yapacağız. İnşallah Polatlı’daki su problemini bitireceğiz” sözleriyle Başkan Yavaş verirken, ASKİ Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığının açık ihale yöntemiyle çıkacağı ihale yaklaşık 107 kilometre içme suyu isale hattı, 500 metreküp kapasiteli iki su deposu, 3 bin metreküp kapasiteli bir su deposu, bir terfi merkezi ve diğer imalatları içeriyor. ASKİ yetkilileri, ihale sonrası sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağı, işin süresinin ise yer tesliminden itibaren 900 gün olduğu bilgisini verdi.

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