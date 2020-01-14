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  4. Polatlı’da “IPARD II” bilgilendirme toplantısı

Polatlı’da “IPARD II” bilgilendirme toplantısı

ANKARA HABERLERİ  | 14.01.2020 21:10 | Son Güncelleme

Polatlı Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında, “IPARD II 8.

Polatlı’da “IPARD II” bilgilendirme toplantısı

Polatlı Ticaret Odası ve Polatlı Ticaret Odası Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında, “IPARD II 8. Çağrı Programı” hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında, proje başvuru ve kabul İşlemleri 2 Ocak 2020’de saat 09.00 itibariyle başladı. Polatlı Ticaret Odası ise IPARD başvuruları hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla üyeleri için bilgilendirme toplantısı düzenledi. Danışman Osman Arslan, yaptığı bilgilendirme sunumunda; IPARD-II programı desteklenen iller, sektörler ve harcamalar, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, destek verilen uygun harcama alanları ile proje başvuru ve ödeme süreçleri hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Polatlı’da “IPARD II” bilgilendirme toplantısı

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