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Polis "65 yaş" denetimi yaptı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.03.2020 17:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklamasının ardından Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.Polis ekipleri yaşlı olarak değerlendirdikleri vatandaşları kimlik kontrolünden geçirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların dışarı çıkmalarının yasaklandığı açıklamasının ardından Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Çarşamba günleri kurulan semt pazarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.
Polis ekipleri yaşlı olarak değerlendirdikleri vatandaşları kimlik kontrolünden geçirdi. İlçe pazarında ve mahallelerde sürekli olarak polis ekiplerince 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik uyarılar yapıldı. Banka ve PTT sıralarındaki vatandaşlara 1’er metre kuralı hatırlatıldı. Polisin kimlik kontrolünde tespit ettiği 65 yaş üstü vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Bazı yaşlılar ise polis araçlarıyla evlerine kadar götürülüp bırakıldı.
Öte yandan, belediye tarafından da her saat başı uyarı anonslarının yapıldığı bildirildi.

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