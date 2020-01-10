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  4. Polis çifte kelepçeli nikah töreni

Polis çifte kelepçeli nikah töreni

MUĞLA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:24 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe İlçesinde nikah kıyan polis memuru çifte Menteşe İlçe Emniyet MüdürüTümer Yılmaz ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak kelepçe taktı.İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli Mahmut Ağırbaş ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özge Otlu evlilik kararı aldı.Nikah kıymak üzere Menteşe Belediyesine üniformalarıyla gelen çiftin nikah töreninde Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz çiftin şahitliğini yaptı.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde nikah kıyan polis memuru çifte Menteşe İlçe Emniyet Müdürü
Tümer Yılmaz ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak kelepçe taktı.
İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli Mahmut Ağırbaş ile Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Özge Otlu evlilik kararı aldı.
Nikah kıymak üzere Menteşe Belediyesine üniformalarıyla gelen çiftin nikah töreninde Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz çiftin şahitliğini yaptı. Ardından çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak polis çifte kelepçe taktı. Nikah töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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