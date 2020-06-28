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Polis ekipleri, kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrenci için seferber oldu

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Polis ekipleri, kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrenci için seferber oldu

Kahramanmaraş'ta kimliği polis tarafından çıkarılan öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) saniyeler kala yetişti.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Lisesi'ne sınava girmek için gelen Fatma Serra Kar, kimliğinde fotoğraf olmaması nedeniyle sınava alınmadı. Bunun üzerine okulda görevli polisler, ekip çağırdı. Okula gelen polisler, kimliğinin yeniden çıkarılması için Fatma Serra Kar ile önce fotoğrafçıya, ardından Dulkadiroğlu İlçe Nüfus Müdürlüğüne gitti.

Burada Nüfus Müdürlüğü görevlisi, fotoğrafın biyometrik olmaması nedeniyle kimliğin çıkarılamayacağını söyledi.

Kimliğin çıkarılamaması üzerine tekrar fotoğrafçıya giden ekipler, Kar'ın biyometrik fotoğrafını çektirerek yeniden nüfus müdürlüğüne ulaştı. Yapılan işlemlerin ardından kimliği çıkarılan genç kız, polis tarafından saniyeler kala sınava yetiştirildi.

Kar'ın amcası Mustafa Kar, gazetecilere yaptığı açıklamada, saniyeler kala yeğenini sınava yetiştirmek için büyük gayret gösteren polislere teşekkür etti.

Yeğeninin dün sınava girdiğini anlatan Kar, "Dün bu kimlikle sınava girmişti ama bugün kabul etmediler. Fotoğrafçı ilk başta vesikalık çekmiş. Nüfus Müdürlüğü görevlisi biyometrik fotoğraf olması gerektiğini söyledi. Polisler yetiştirmeye çalıştı." dedi.

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