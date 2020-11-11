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Polis ekipleri vatandaşları karantina bölgesinde yalnız bırakmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.11.2020 07:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde artan Korona virüs vakaları nedeniyle, 2 mahallede 61 cadde, 13 apartman, bir okul ve bir kız yurdu 14 gün karantinaya alındı.

Kütahya’nın Emet ilçesinde artan Korona virüs vakaları nedeniyle, 2 mahallede 61 cadde, 13 apartman, bir okul ve bir kız yurdu 14 gün karantinaya alındı. Karantinaya alınan mahallelerde Polis ekipleri gece boyunca vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, son dönemde artan vakalar nedeniyle Emet Hamam Mahallesi’nde toplamda 27 cadde ve sokakta, Emet Akpınar Mahallesi’nde ise toplamda 34 cadde ve sokakta 14 gün karantina uygulanması kararını verdi. Toki konutlarında da uygulanan karantina dolayısıyla polis ekipleri üçer kişilik devriyeler halinde mahallelerde gerekli kontrolleri sabaha kadar yaya olarak yaptı. İlçede bulunan Etibor tesislerindeki işlerinden gece servis ile gelen işçilerin, ihtiyaç ve taleplerini polis ekiplerini arayarak istemesi ve polis ekiplerinin çok kısa sürede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması büyük takdir topladı.
Vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, ’’İlçemizde vakalar artınca karantina kararı alındı. Bu yapılanlar bizim sağlığımız için. Gece 24.00’ de işten gelince ekmeğimiz kalmamıştı. 155 nolu telefonu arayarak ekmek talebimizi ilettik. Sağolsunlar 10 dakikada ihtiyacımız giderildi. Allah devletimizden ve polisimizden razı olsun’’ dediler.

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