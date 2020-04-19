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Polis ekiplerinin denetimi sürüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.04.2020 19:55 | Son Güncelleme

15 gün süreliğine uygulanan ancak önceki gün yeniden uzatılan 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan seyahat yasağının uygulandığı şehirlerden biri olan Tekirdağ’da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.İstanbul’un sınır komşusu olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri ilçenin girişinde jandarma ekipleri ise ilçenin çıkışında kurulan kontrol noktasında denetimlerini sürdürüyor.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye giriş yapmak isteyen araçlarda bulunan kişilerin yol izin belgeleri ile seyahat kısıtlamasından muaf tutulan iş kollarında faaliyet gösteren firmalara ait araçların taşıma irsaliyeleri ve evraklarını kontrol ediyor.

15 gün süreliğine uygulanan ancak önceki gün yeniden uzatılan 30 büyükşehir ile Zonguldak ilini kapsayan seyahat yasağının uygulandığı şehirlerden biri olan Tekirdağ’da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.
İstanbul’un sınır komşusu olan Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri ilçenin girişinde jandarma ekipleri ise ilçenin çıkışında kurulan kontrol noktasında denetimlerini sürdürüyor.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye giriş yapmak isteyen araçlarda bulunan kişilerin yol izin belgeleri ile seyahat kısıtlamasından muaf tutulan iş kollarında faaliyet gösteren firmalara ait araçların taşıma irsaliyeleri ve evraklarını kontrol ediyor. Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de aynı kontrolleri Çorlu’dan çıkış yaparak İstanbul ve Edirne ile Kırklareli yönüne gitmek isteyen araçlar üzerinde gerçekleştiriyor.

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Corlu
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