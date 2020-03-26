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Polis evden çıkamayan yaşlı adamın pazar ihtiyacını karşıladı

KONYA HABERLERİ  | 26.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Konya’nın Yunak ilçesinde polis, koronavirüs nedeniyle evinde kalan yaşlı adamın pazar ihtiyacını karşıladı.

Konya’nın Yunak ilçesinde polis, koronavirüs nedeniyle evinde kalan yaşlı adamın pazar ihtiyacını karşıladı. Yaşlı adam, polis memurunun pazar ihtiyaçlarını karşıladığı anları anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı.
Yunak ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Rüstem Kılıç, ilçede Çarşamba günleri kurulan pazar yerinden ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Yunak İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Rüstem Kılıç’ın evine gelen polis memurlarına isteklerini yazdırırken çekilen video dikkat çekmişti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde polisin isteklerini sorduğu Rüstem Kılıç, portakal, elma, domates, az da biber isterken, istediği biberin de acı olmasını söylediği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, polis memurunun Rüstem Kılıç’ın isteklerini tek tek not ettikten sonra "3 kilo portakal, 3 kilo elma, 1 kilo domates, az bir şey de biber" değil mi diye sorarak yazdıklarını teyit ettirdiği yer alıyor.

Polisle yaşadığı diyaloğu anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
Yaşanan o anları anlatan Rüstem Kılıç, "Emniyet mensuplarına telefon ettiğimde hemen geliyorlar ve ne istersem getiriyorlar. Hatta bir seferinde ekmeği beğenmemiştim. Bana, ’bir dilim ekmek için bile olsa on sefer gider geliriz yeter ki senin gönlün hoş olsun’ dediler. Pazardan istediklerimi de eksiksiz getirmişler. Acı biber istemiştim tek tek seçerek getirmişler. Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu.
Yaşadığı anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Rüstem Kılıç, "Allah bu musibeti memleketimizden kaldırsın iyi bir şey değil ama maalesef memleket zor durumda. Allah yar ve yardımcıları olsun. Benimle çok ilgileniyorlar. Ekmeğimi suyumu tuzumu her şeyimi karşılıyorlar. İsimlerini bilmememe rağmen; ’amca harçlığın yoksa kalsın para vermene gerek yok’ dediler. Ben Yunak emniyetinden gördüğüm sevgiyi hiç bir yerde görmedim. Allah bütün polis memurlarından razı olsun, çok memnunuz. Bütün polis memurlarına saygı ve sevgilerimi iletirim" şeklinde konuştu.

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