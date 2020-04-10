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Polis Haftası kutlamalarına korona virüs engeli

BALIKESİR HABERLERİ  | 10.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 175 nci kuruluş yılı kutlamaları korona virüs pandemisi tedbirleri nedeniyle yapılamadı.Bandırma’da Türk Polis Teşkilatı’nın 175 nci kuruluş yılı kutlamaları korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamadı.

Polis Haftası kutlamalarına korona virüs engeli

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 175 nci kuruluş yılı kutlamaları korona virüs pandemisi tedbirleri nedeniyle yapılamadı.
Bandırma’da Türk Polis Teşkilatı’nın 175 nci kuruluş yılı kutlamaları korona virüs önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamadı. Bu yıl ilçede 10 Nisan Polis Günü Koronovirüs tedbirleri gölgesinde kutlandı. Sosyal mesafe kurallarının uygulandığı çelenk koyma törenine İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş, Çevik Kuvvet Grup Amir vekili Kartal Kaleli katıldılar.
Törende sadece Atatürk Anıtına çelenk konuldu. Kısa bir açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Dünya’da yaşanan koronovirüs salgını nedeniyle bu sene Polis Gününü tedbirler çerçevesinde kutladıklarını belirterek tüm emniyet mensuplarının görevleri başında olduklarını belirtti.

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İkindi
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Akşam
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Akdeniz Eczanesi
Merkez
Balkır Eczanesi
Merkez
Yeni Hisar Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
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Coşkun Eczanesi
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