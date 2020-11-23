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Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı

MERSİN HABERLERİ  | 23.11.2020 17:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek kent değişik noktalarında 745 adet bilgilendirici broşür dağıttı.Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ‘25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’ dolayısı ile kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek, kadınlara yardım edebilmek, toplumsal farkındalık, toplumsal bilinç kazandırmak için İŞGEM, Atatürk Bulvarı, Köylü Pazarı, Yarenlik alanı, El Emeği Göz Nuru Pazarı, Atatürk Çarşısı, Kırkkaşık Bedesteni ve semt pazarlarında kadına karşı şiddetle mücadele de etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıp, 745 adet bilgilendirme broşürü dağıttı.Ekipler, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama olup, acil durumlarda hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaşabileceklerini, kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı

Mersin’in Tarsus ilçesinde polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek kent değişik noktalarında 745 adet bilgilendirici broşür dağıttı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ‘25 Kasım Uluslararası Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’ dolayısı ile kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek, kadınlara yardım edebilmek, toplumsal farkındalık, toplumsal bilinç kazandırmak için İŞGEM, Atatürk Bulvarı, Köylü Pazarı, Yarenlik alanı, El Emeği Göz Nuru Pazarı, Atatürk Çarşısı, Kırkkaşık Bedesteni ve semt pazarlarında kadına karşı şiddetle mücadele de etkin rol alınması ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında vatandaşlara bilgilendirmeler yapıp, 745 adet bilgilendirme broşürü dağıttı.
Ekipler, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların, akıllı telefonlarına yükleyebilecekleri bir uygulama olup, acil durumlarda hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaşabileceklerini, kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için herkesin bu konuda daha duyarlı olmasını istedi.

Polis, kadına şiddetinin önüne geçebilmek için broşür dağıttı

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