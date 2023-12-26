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Polis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyor

26.12.2023 11:58 | Son Güncelleme:
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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık karşısında Kırşehir’de bilgilendirme yapıyor.

Polis, Kırşehir’de dolandırıcılık bilgilendirmesi yapıyor

TDP Şube Müdürlüğü ekipleri halkın yoğun kullandığı meydan, cadde, kafeterya ve camilerde dolandırıcıların yeni yöntemleri ve dolandırıcılıktan korunma yollarını aktarıyor. Bilgilendirme faaliyetlerinde polisler vatandaşlara broşürde vererek görsel bilgilendirmede sağlıyor. 151 kişinin bilgilendirildiği faaliyetlerde insanları rahatsız ederek para talep eden ya da para yerine gıda yardımı yapılması konusunda ısrarcı olan, mendil, hediyelik eşya satışı yapan veya dilenen kişiler ile ilgili dikkatli olunması istenildi.

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