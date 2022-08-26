Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı

TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak'ın hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı.

Dün gözaltına alınan minibüs sürücüsü Adnan S, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesine getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda 25 Ağustos 2022'de Adnan S. idaresindeki 41 AJS 043 plakalı minibüs, otobüs durağına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz