YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı

Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı

26.08.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis memuru ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı

TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Uzun Yeşilırmak'ın hayatını kaybettiği kazanın şüphelisi tutuklandı.

Dün gözaltına alınan minibüs sürücüsü Adnan S, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesine getirildi.

Burada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda 25 Ağustos 2022'de Adnan S. idaresindeki 41 AJS 043 plakalı minibüs, otobüs durağına çarpmış, kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşındaYavuz Sultan Selim Köprüsü 6 yaşında
Rize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istediRize Valisi Kemal Çeber, sanatçı Davut Güloğlu'nun oğluna kız istedi
Baraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildiBaraj gölüne düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi
Anahtar Kelimeler:
surucu

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
12:56
İkindi
16:39
Akşam
19:38
Yatsı
21:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Uçağın camı birden çatladı! Yolcular ne yapacağını şaşırdı

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Sadece yattı! Yattığı yerden ödüllerin sahibi oldu

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.