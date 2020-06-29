Polis Müdürü Kutlu’nun vefatı yabancı öğrencileri üzdü

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli birinci sınıf Emniyet Müdürü Abdülkadir Kutlu’nun vefat haberi, bir önceki Ramazan ayında evinde misafir ettiği yabancı öğrencileri derinden üzdü.

Uzun yıllardır Eskişehir’de görev yapan Müdür Kutlu, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamı yitirdi. Müdür Kutlu’nun vefat haberi, 2019 yılı Ramazan ayında evinde misafir olan yabancı öğrencileri üzdü. Kutlu, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından her yıl Ramazan ayında yürüten ‘Misafir Et’ programı kapsamında dünyanın birçok ülkeden gelerek Eskişehir’de okuyan yabancı öğrencilerini Türk Kültürüne yakışan bir iftar sofrasıyla buluşturmuştu. Bangladeş, Kolombiya, Kamboçya ile Afrika’nın bazı ülkelerinden katılan yabancı öğrenciliyle gerçekleştiren iftardan sonra Müdür Kutlu, öğrencilerle uzun uzun sohbet etmişti. Öğrencilerle, aileleri ve ülkeleri hakkında bilgi alan Kutlu, bir de hatıra fotoğrafı çekilmişti.

Bu sabah Müdür Kutlu’nun vefat haberi alan yabancı öğrenciler, kendileriyle yaptığı sohbet ve ağabey olarak tavsiyelerini unutmadıklarını ifade ederek vefat haberinin kendilerini derinden üzdüğü belirterek, ailesine sabır ve baş sağlığı diledi. Ayrıca öğrenciler, Müdür Kutlu için bir Kur’an-ı Kerim hatmi okuyacaklarını da belirttiler.

