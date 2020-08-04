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Polis tek tek uyardı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çay ocaklarında maskesiz oturan vatandaşları polis uyararak evine gönderdi.Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede korona virüs vakalarının görülmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Polis tek tek uyardı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde çay ocaklarında maskesiz oturan vatandaşları polis uyararak evine gönderdi.
Çelikhan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ilçede korona virüs vakalarının görülmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı. İlçede bulunan çay ocaklarını denetleyen polis ekipleri, maskesiz çıkan vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Maskesi olmayan kişileri ise evlerine gönderdi.
Maske ve mesafe konusunda daha hassas olunması gerektiğini dile getiren polisler, uyarılara rağmen maskesiz gezen kişilere cezai işlem uygulanacağını dile getirdi.

Polis tek tek uyardı

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