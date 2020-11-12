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Polis zehir tacirlerinden şüphelenmekte haklı çıktı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 12.11.2020 15:27 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da uygulama noktasında durdurulan ve içerisindeki şahısların şüpheli hareketlerde bulunmasından kuşku duyan polis aracı salıverdikten sonra takibe aldı.

Polis zehir tacirlerinden şüphelenmekte haklı çıktı

Afyonkarahisar’da uygulama noktasında durdurulan ve içerisindeki şahısların şüpheli hareketlerde bulunmasından kuşku duyan polis aracı salıverdikten sonra takibe aldı. Kuşkularında haklı çıkan polis ekipleri kendilerini fark ederek kaçmaya başlayan araç içerisinde 11 bin 18 adet uyuşturucu hap yakaladı.
Olay, Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında 42 DVJ 39 plakalı araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan şahısların şüpheli tavırlar sergilediğini gören ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra herhangi bir olumsuzluk yokmuş gibi aracı salıverdi. Ardından aracı takibe alan ekipler bir süre kendilerini fark ederek kaçmaya başlayan otomobili kovalamaya başladı. Ekipleri aracı İhsaniye ilçesine bağlı Osman köyü içine bıraktığı belirlendi. Polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 7 bin 714 sentetik hap ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergahtaki arazide de poşet içerisinde 3 bin 304 sentetik hap buldu. Polis araçta bulunan İ.A. ile N.T.’yi gözaltına alırken, olayla ilgisi olduğu öne sürülen M.A. ile C.B’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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