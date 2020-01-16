YURTHABER
  4. Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

Polise mukavemet eden 3 kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 16.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki bir iş yerinde tartışan taraflara müdahale etmek isteyen polis memuruna mukavemette bulunan U.H., S.Ç.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde polis memuruna mukavemette bulundukları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hulusi Efendi Bulvarı’ndaki bir iş yerinde tartışan taraflara müdahale etmek isteyen polis memuruna mukavemette bulunan U.H., S.Ç. ve F.Ç., ihbar üzerine bölgeye gönderilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların üst aramasını yapan polisler, ruhsatsız tabanca ile pala ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece silahlı tehdit ve görevli memura mukavemet suçundan tutuklandı.
3 şahıs, Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Arı Maya, sömestr tatilinde Piazza’daArı Maya, sömestr tatilinde Piazza’da
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısıKahramanmaraş’ta uyuşturucuyla mücadele toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:14
Sabah
07:39
Öğle
12:47
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:04

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Güleryüz Eczanesi
Dulkadiroglu
Şenel Eczanesi
Dulkadiroglu
Ersoy Eczanesi
Onikisubat
Ferhat Eczanesi
Onikisubat
Kırmacı Eczanesi
Onikisubat
Onur Eczanesi
Onikisubat
Erden Eczanesi
Elbistan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100’üncü yılı

Cüce çift iş istiyor

Cüce çift iş istiyor

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta kaçak kazı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Tarhana Bağımlısı Kedi

Tarhana Bağımlısı Kedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.