YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Polisgücü uluslararası organizasyonların Türkiye’de gerçekleşmesinde önemli rol oynuyor

Polisgücü uluslararası organizasyonların Türkiye’de gerçekleşmesinde önemli rol oynuyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 12.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor başarıdan başarıya koşarken elde ettiği birçok şampiyonluğun ardından uluslararası organizasyonların Türkiye’de gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.Son olarak geçtiğimiz aylarda Alanya’da gerçekleştirilen Avrupa Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu kazanarak hokey sporundaki en üst lig olan Eurohockey Indoor Club Cup’a yükselen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü bu kez de 12-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan ve Avrupa’nın hokey alanındaki en güçlü takımlarının yarışacağı Eurohockey Indoor Club Cup’a ev sahipliği yapacak.Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye’yi temsil edeceği şampiyonayla ilgili bir değerlendirme yapan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye için büyün bir mutluluk ve onur kaynağı olan bu organizasyonda takımımızın başarısı için çalışacağız.

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor başarıdan başarıya koşarken elde ettiği birçok şampiyonluğun ardından uluslararası organizasyonların Türkiye’de gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.
Son olarak geçtiğimiz aylarda Alanya’da gerçekleştirilen Avrupa Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu kazanarak hokey sporundaki en üst lig olan Eurohockey Indoor Club Cup’a yükselen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü bu kez de 12-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan ve Avrupa’nın hokey alanındaki en güçlü takımlarının yarışacağı Eurohockey Indoor Club Cup’a ev sahipliği yapacak.
Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye’yi temsil edeceği şampiyonayla ilgili bir değerlendirme yapan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye için büyün bir mutluluk ve onur kaynağı olan bu organizasyonda takımımızın başarısı için çalışacağız. Türkiye adına katılacağımız ’Eurohockey Indoor Club Cup’’ Avusturya, Belarus, Hırvatistan, İspanya, Almanya, Polonya ve Rusya’nın ’Eurohockey Indoor Club Cup’ta ki temsilcileriyle mücadele edeceğiz. Takımımızın başarılı olacağına inanıyor, bundan sonraki süreçte şampiyonaların Gaziantep’te gerçekleşmesini diliyoruz” dedi.
Ülkemiz Adına Gurur Verici Bir Organizasyon
’Eurohockey Indoor Club Cup’a Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “ Son yıllarda uluslararası organizasyonların ülkemize verilmesi konusunda çok yoğun bir mesai harcadık. Geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğumuz organizasyonlar Avrupa Hokey Federasyonu tarafından tam not aldı. 2021 yılında Salon Hokeyinin en üst şampiyonasını ülkemizde düzenleyeceğiz. Bu denli büyük bir turnuvayı da kusursuz şekilde gerçekleştireceğimizden eminim. Temsilcimiz Gaziantep Polisgücü’nün de bu turnuvadan ülkemizi gururlandıracak bir sonuç çıkaracağına yürekten inanıyorum’’ diye konuştu.
12-14 Şubat 2021 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan ’Eurohockey Indoor Club Cup’la ilgili hazırlıkların alınacak önlemlerle önümüzdeki süreçte başlayacağı da açıklandı.
Eurohockey Indoor Club Cup’ta yarışacak olan ülkeler ve takımları şöyle sıralandı.
Post SV (Avusturya), HC Minsk (Belarus), Hockey Klub Zelina (Hırvatistan), FC Barcelona (İspanya), Rot-Weiss Koln (Almanya), KS Pomorzanin Torun (Polonya), Dinamo Elektrostal (Rusya), Gaziantep Polisgücü (Türkiye).

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Okullarda ücretsiz dağıtılmak için günde 3 ton dezenfektan üretiliyor

Okullarda ücretsiz dağıtılmak için günde 3 ton dezenfektan üretiliyor

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Bakan Dönmez: "55 öğrencimiz daha Akkuyu'da nükleer mühendis olarak iş başı yaptı"

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Ordu’ya Avrupa’dan kalite etiket ödülü

Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarına yeniden başladı

Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarına yeniden başladı

Gaziantep Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:35

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Belgin Eczanesi
Sehitkamil
Gökhan Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Eczanesi
Sehitkamil
Şeyma Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Aslı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

Bu özel okulda eğitim 4 yıl ücretsiz

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.