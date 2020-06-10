YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı

Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 10.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde polisler, beyin felci hastası tekerlekli sandalyeye mahkum çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polisler 82.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde polisler, beyin felci hastası tekerlekli sandalyeye mahkum çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.
Hisarcık İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli polisler 82. Mahallesinde oturan ve sigortacılık işiyle uğraşan İsmail Hakkı Demir’in Serebral Palsi (beyin felci) hastası tekerlekli sandalyeye mahkum 17 yaşındaki oğlu Ekrem Can’ı ziyaret ederek doğum gününü kutladılar.
Yanlarına pasta ve hediye alan polisler bahçede Ekrem’i ziyaret ederek doğum gününü kutladılar. Bir anda polisleri karşısında gören ve çok şaşıran Ekrem Can Demir, doğum gününü kutlayan ’polis abilerine’ kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
Anne Emine Demir, “Oğlumun doğum gününü unutmayarak bahçeye kadar kutlamaya gelen polislere çok teşekkür ediyorum” dedi.
Oğlunun doğum gününde polislerin ziyaretinden çok memnun olduklarını söyleyen Baba İsmail Hakkı Demir, ”Engellilerimizi hatırlayarak onları sevindiren polis teşkilatımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.
Polisler daha sonra yaptıkları anons sonucu sokakta toplanan çocuklara meyve suyu ve çikolata dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:33
Yatsı
22:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Çavuşoğlu Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
Çağlar Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Konona virüse karşı tam koruma

Konona virüse karşı tam koruma

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.