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Polisin "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu sürücü yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 19.07.2020 16:59 | Son Güncelleme

Polisin "dur" ihtarına uymayan yabancı uyruklu sürücü yakalandı

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan yabancı uyruklu öğrenci yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda 07 MA 3988 plakalı otomobiliyle ilerleyen Filistin uyruklu 21 yaşındaki I.A'ya, devriye gezen Narkotim ekiplerinin "dur" ihtarına uymadı.

Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı otomobilin sürücüsü I.A, Yenigün Mahallesi'nde yakalandı.

Otomobilden indirilen I.A, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri, bu sırada otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç izine rastlamadı.

Türkiye'de öğrenci olduğu belirtilen I.A'nın polisteki ifadesinde "Beni durdurmaya çalışanların polis olduğunu düşünmediğim için kaçtım." dediği öğrenildi.

Trafiği tehlikeye düşürmekten işlem yapılan sürücü, serbest bırakıldı.

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