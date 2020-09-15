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Polisin eken müdahalesi olası muhtemel yaralanmanın önüne geçti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.09.2020 17:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, yapılan aramalarda taraflardan birinin üzerinden kuru sıkı tabanca çıktı.

Eskişehir’de, iki grup arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, yapılan aramalarda taraflardan birinin üzerinden kuru sıkı tabanca çıktı. Olayda polisin erken müdahalesi muhtemel bir silahla yaralanmanın önüne geçti.
Edinilen bilgiye göre; olay Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesinde yaşandı. İddialara göre; B.A. (62), U.A. (22), E.B. (41), B.B. (19) ve F.B. (21) arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yaşanan kavgayı, çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri müdahale ederek ayırdı. Şahıslara yapılan üst aramasında ise, U.A.’nın üzerinden kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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