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Polisin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 01.01.2021 01:11 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek ilgi odağı oldu.

Polisin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polisleri görünce boş sokakta oyun yapan köpek ilgi odağı oldu. Trafik polisinin köpeğe şefkati ise görenlerin içini ısıttı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Hükümet Meydanı’nda uygulama yapan polislerin yanına gelen bir sokak köpeği yol kenarına uzanarak oyun yaptı. Trafik polisinin köpeğe şefkati ise görenlerin içini ısıttı. Sevimli köpek bir süre polis ekiplerinin çevresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Soğuk havada polis memuruyla köpeğin görüntüleri büyük beğeni topladı.

Polisin köpeğe şefkati yürekleri ısıttı

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