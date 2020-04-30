Polisin şüphelendiği kişilerin üzerinden gençleri uyuşturucuya alıştırmak için kullanılan ’Lyrica’ çıktı

Trabzon’un Arsin ilçesinde devriye atarak denetimlerini gerçekleştiren polisler, şüphelenip üzerini aradığı kişilerin üzerinde 100 adet Lyrica buldu.

Olay, önceki gün Arsin ilçesi Yalı Mahallesi Şehit Halil Albayrak Caddesi’nde saat 17.20 sıralarında meydana geldi. İlçede devriye atarak kontrol ve denetimlerini sürdüren Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüphelendikleri üç kişinin yanına giderek önce kimliklerini sordu ardından üzerlerini aradı. Polisler, şüphelilerin üzerlerinde yaptıkları aramada, yalnızca uzman doktorlar tarafından yeşil reçete ile yazılabilen 100 adet Lyrica isimli hap buldu. Nörolojik rahatsızlıklarda kullanılan Lyrica’nın uyuşturucuya yani madde bağımlılığına geçişi kolaylaştırdığı belirtiliyor. Polis ekipleri, ele geçirdikleri haplara el koyarken, haklarında tahkikat başlattığı şüpheliler O.Ş., Ü.U ve A.K.T.’yi ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı.

