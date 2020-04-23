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Polisler 23 Nisan’a sokak sokak yaşatttı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.04.2020 18:25 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda onlarca polis konvoy eşliğinde evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan’ı yaşatmak için bayrak dağıttı.Balıkesir’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda onlarca polis konvoy eşliğinde evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan’ı yaşatmak için bayrak dağıttı.
Balıkesir’de 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, polis ve jandarma ekiplerinin siren eşliğinde gerçekleştirdiği konvoyla coşku dolu anlar yaşadı. 22 motorize ekip, 4 jandarma, çok sayıda resmi ve sivil ekip aracı, Balıkesir’in Altıeylül ve Karesi ilçesindeki bir çok mahalle ve sokağı dolaşarak binlerce bayrağı çocuklara dağıttı. Polis araçlarından 23 Nisan şarkılarının da çalındığı kutlamalarda, gencinden yaşlısına herkes balkondan bayrak sallayarak 23 nisan sevincini yaşadı.

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Balıkesir Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:40
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:58
Akşam
20:01
Yatsı
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Balıkesir Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

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Merkez
Feyza Eczanesi
Merkez
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