YURTHABER
  4. Polisler minik öğrencilerle buluştu

Polisler minik öğrencilerle buluştu

KARABÜK HABERLERİ  | 14.01.2020 17:12 | Son Güncelleme

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kreşindeki minik öğrencilerle bir araya geldi.Karabük Belediyesi ile Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Emine Ulupınar ve şube personeli katıldı.Düzenlenen programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü memurları, miniklere asayiş ve trafik kuralları gibi konularda eğitici ve öğretici bilgi verdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük Belediyesi Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kreşindeki minik öğrencilerle bir araya geldi.
Karabük Belediyesi ile Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinliğe; İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Emine Ulupınar ve şube personeli katıldı.
Düzenlenen programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü memurları, miniklere asayiş ve trafik kuralları gibi konularda eğitici ve öğretici bilgi verdi. Etkinlikte minik öğrenciler polisler için öğretmenler tarafından yazılan şiirleri okudu, onlarla oyunlar oynadı.
Etkinlik, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker’in Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan hediyeleri miniklere takdimi ve sosyal yaşam merkezi kursiyerleri ve öğretmenlerinin konuklarına ikramı ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!Nereden çıktı bu Defne Samyeli aşkı!
Vali Gürel, vatandaşlara misafir oluyorVali Gürel, vatandaşlara misafir oluyor
Vali Gürel, DSİ Genel Müdürü’nü ziyaret ettiVali Gürel, DSİ Genel Müdürü’nü ziyaret etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Karabük Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:36
Sabah
08:07
Öğle
13:03
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:15

Karabük Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Ülkü Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Cemal Mızrak Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis memurları yeni yıla görev başında girdi

Polis memurları yeni yıla görev başında girdi

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Emniyet Müdürü Tuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti

Vali Gürel özel öğrencileri ziyaret etti

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Mhp’den Öğrenci Gurubu Kavgası Açıklaması

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Vali Küçük Tso Ve Esnaf Odası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.