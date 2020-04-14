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Polisler vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı

MERSİN HABERLERİ  | 14.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalarda işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak, korona virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Mersin’de tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Polisler vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bankalarda işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyararak, korona virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı Mersin’de tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bankalarda işlem yaptırmak için bekleyen vatandaşları, sosyal mesafe konusunda uyardı.
Öte yandan ekipler, kuyrukta bekleyen vatandaşları, virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi.

Polisler vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyardı

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