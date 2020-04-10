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Polislerden şehir turu

SAMSUN HABERLERİ  | 10.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Samsun’da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175.

Samsun’da 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle resmi Yunus ekipleri ve trafik polisleri sirenler eşliğinde şehir turu attı.
10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 175. yıl dönümü etkinlikleri Samsun’da devam ediyor. Sabah yapılan törenin ardından motorize Yunus ekipleri, motorize trafik polisleri ve otomobilli trafik polisleri sirenler ve çakarlar eşliğinde şehir turu attı. Çevrede bulunan vatandaşlar emniyet güçlerine alkışlarla karşılık verdi.
Polis ekipleri yaklaşık 1 saat şehir turu atarak, vatandaşları selamladı.

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Samsun Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:25
Sabah
05:56
Öğle
12:41
İkindi
16:21
Akşam
19:16
Yatsı
20:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Doğa Eczanesi
Ilkadim
Dokuz Eylül Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Balcı Eczanesi
Atakum
Ecem Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
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