YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Polisten çocuklara pasta sürprizi

Polisten çocuklara pasta sürprizi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Erzurum’da polisler 23 Nisan’da doğan çocukların doğum gününü evlerine kadar gidip, pasta sürprizi ile kutladılar.Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Erzurum’da polisler 23 Nisan’da doğan çocukların doğum gününü evlerine kadar gidip, pasta sürprizi ile kutladılar.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın ilk günü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklar ise günlerini evlerde kutluyor.
Erzurum Polisi de kentte bugün doğum günü olan çocukları tespit ederek onlara sürpriz yaptı. Ellerinde pastayla adreslere giden polisler çocukların teker teker doğum günlerini kutladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:19
Öğle
12:18
İkindi
16:04
Akşam
19:08
Yatsı
20:34

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Erdoğan Eczanesi
Palandoken
Yeni Arastırma Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası

Ev hanımlarından Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına moral pastası

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum’da 5 Kişinin Öldüğü Trafik Kazasında Erdem Kaya, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İmam, cemaate aşure dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.