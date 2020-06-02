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Polisten Covid-19 önlemlerine sıkı takip

MALATYA HABERLERİ  | 02.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek ve sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildi.Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde halen uygulamada olan kurallara riayet edilmesi için sıkı kontrol yapılıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski en aza indirmek ve sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde halen uygulamada olan kurallara riayet edilmesi için sıkı kontrol yapılıyor. Emniyet tedbirine devam etmekle birlikte, özellikle merkezi bölgeler, ana arterler ile ekonomik anlamda yoğunluğun yaşandığı yerler ile kısıtlaması halen devam eden 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altı gençlere yönelik kısıtlamalar, sosyal mesafenin korunması, maske kullanımının zorunlu hale gelmesi gibi konularla ilgili olarak bu zamana kadar verilen mücadele ile ve bundan sonra da salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi için esnaflar kontrol ediliyor. Bu kapsamda 6 merkezi noktada görevlendirilen yaya devriye polis ekipleri, yine merkezi bölgede görevlendirilen 3 ses yayın aracı ve Polis Merkezi Amirlikleri görevlilerince kendi bölgelerinde yasak kapsamında gerekli çalışmaları hassasiyetle yerine getirilerek ve yasağa uymayanlar hakkında gerekli adli, idari işlemler yapılıyor.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüs önlemleriyle ilgili yapılan açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız korona virüs salgını ile mücadelede yeni bir döneme giriyoruz, artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım, maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederiz” denildi.

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