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Polisten kaçan 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza

08.01.2021 23:23 | Son Güncelleme:
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Polisten kaçan 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza

Kahramanmaraş’ta polis kovalamacı sonunda yakalanan 3 kişiye toplamda 12 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi’nde yaşandı.

Kahramanmaraş’ta polis kovalamacı sonunda yakalanan 3 kişiye toplamda 12 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonunda ele geçirildi. Otomobili bırakıp kaçan 3 kişi polis tarafından ara sokaklarda yakalanırken, otomobil sürücüsü H.G’ye alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek gibi 6 farklı ihlalden 3 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü ile birlikte otomobilde yolcu konumunda yer alan iki kişi ye de sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 3 bin 150’şer lira idari ceza tatbik edildi. Şahıslara toplamda 12 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

Polisten kaçan 3 kişiye 12 bin 950 lira ceza

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