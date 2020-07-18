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Polisten kaçan alkollü sürücü, polise çarptı

AYDIN HABERLERİ  | 18.07.2020 23:41 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sırasında motorlu trafik polisine çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sırasında motorlu trafik polisine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ve yanında oturan arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 09 HP 003 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayarak liman istikametine doğru kaçmaya başladı. Süratli şekilde ilerleyen sürücü defalarca kez trafiği ve yayaların hayatını tehlikeye düşürdü. Liman yönüne doğru giden sürücü polislerin yolu tamamen trafiğe kapattığını görünce bu sefer geri manevra yaparak kaçmak istedi. Manevra sırasında arkasında bulunan motorlu trafik polisine çarpan alkollü sürücü kaçmaya devam etti. Yunus ekipleri otomobil sürücüsü ve yanında oturan arkadaşını Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nde durdurmayı başardı. Araçtan indirilen iki şüpheli ekipler tarafından ters kelepçe ile zapt edildi. Yapılan testte sürücü E.S.’nin 120 promil alkollü olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ve yanında oturan arkadaşı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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