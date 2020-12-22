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Polisten kar altında kısıtlama mesaisi

MUŞ HABERLERİ  | 22.12.2020 22:18 | Son Güncelleme

Muş’ta görevli polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kar altında kısıtlama mesaisi yapıyor.Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, fedakarca kar altında kısıtlama nöbeti tutuyor.

Muş’ta görevli polis ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında kar altında kısıtlama mesaisi yapıyor.

Kentte korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, fedakarca kar altında kısıtlama nöbeti tutuyor. Toplum sağlığının tehlikeye düşmemesi için sıkı denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Öte yandan kısıtlamanın başlamasıyla kentteki cadde, sokak ve parklarda da sessizlik oluştu.

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