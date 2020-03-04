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Polis’ten “tele dolandırıcılara” karşı broşürlü uyarı

ÇORUM HABERLERİ  | 04.03.2020 16:41 | Son Güncelleme

Çorum’da polis ekipleri, son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.Son yıllarda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran kişilerin artış göstermesi polisleri harekete geçirdi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Eğridere Çarşısı’nda kuyumcuların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı uyarıcı broşürler dağıttı.Polis ekipleri vatandaşları kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, hiçbir güvenlik görevlisinin vatandaşlardan para talebinde bulunmayacağına dikkat çekerek, para göndermemeleri uyarısında bulundular.

Çorum’da polis ekipleri, son yıllarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.
Son yıllarda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşları dolandıran kişilerin artış göstermesi polisleri harekete geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Eğridere Çarşısı’nda kuyumcuların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşlara telefon dolandırıcılarına karşı uyarıcı broşürler dağıttı.
Polis ekipleri vatandaşları kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, hiçbir güvenlik görevlisinin vatandaşlardan para talebinde bulunmayacağına dikkat çekerek, para göndermemeleri uyarısında bulundular. Zaman zaman polislerle vatandaşlar arasında uyarılar sırasında ilginç diyaloglarda yaşandı.
Polis ekipleri ayrıca insan yoğunluğunun olduğu bölgelerde bulunan işyerlerinin camlarına telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı afişler astılar.

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